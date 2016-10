Man verstopt zich in vaatwasser voor politie

Door: redactie

12/10/16 - 17u07 Bron: vtmnieuws.be

video

In Polen heeft een voortvluchtige man zich op een bizarre manier verstopt voor de politie. Wanneer hij hoorde dat er agenten aan kwamen, brak hij in bij zijn buurman en kroop er in de vaatwasmachine. De politie kon filmen hoe ze de man uit zijn bizarre schuilplaats meepakten.



"Wanneer de politie zijn woning probeerde binnen te komen, sloeg de man opnieuw op de vlucht", zegt inspecteur Pawel Petrykowski, "Hij sprong vanop zijn balkon naar het appartement onder hem. De agenten waren verrast toen ze hem in een vaatwasmachine vonden."