Man spot mooie regenboog maar filmt 'spookschip' op Lake Superior

Jason Asselin was met een vriend herfstbladeren aan het opruimen toen hij boven Lake Superior in Michigan een prachtige regenboog zag. En toen ging het de griezelige toer op.

"We keken naar de regenboog en zagen het object", zegt Asselin. "Ik zoomde in maar begreep nog altijd niet wat ik precies zag." Asselin blijkt niet de enige te zijn. Nadat hij de video op YouTube had gepost, kon niemand exact zeggen wat het bewuste 'voorwerp' was. Sommigen spreken van een 'spookschip', anderen van een luchtspiegeling of van een optische illusie. Maar niemand kan het fenomeen echt verklaren.



Asselin schat dat voorwerp zich op zo'n drie kilometer rechts van de regenboog bevond. "Het hoorde daar echt niet thuis. Ik heb er al vaker schepen gezien maar daar leek het helemaal niet op. Ik had zoiets daar nog nooit gezien." Ook zijn vriend was in verwarring en kon het object niet thuisbrengen.



Toen de zon onderging, voer ook het 'spookschip' weg. "We keken nog eens en toen was er niets meer. Het was weg."