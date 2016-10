Politie schiet met taser man neer in midden van snelweg

(sam)

12/10/16 - 11u03 Bron: WFAA

video In de Amerikaanse staat Texas is een politie-achtervolging gisteren uitgedraaid op een levensgevaarlijke oversteek van de snelweg. De verdachte werd daarbij met een taser neergehaald in het midden van de snelweg.

De achtervolging begon toen de politie van Garland een oproep kreeg van een winkel. Het personeel had twee mannen herkend van een interne waarschuwing omdat ze voor duizenden dollars koopwaar zouden hebben gestolen in andere winkels. Een van hen zat bovendien in een voertuig dat voldeed aan de beschrijving van de wagen bij de andere overvallen.