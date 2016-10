Horrorclowns komen steeds dichterbij

Nadine Van der Linden

12/10/16 - 10u49

© rv.

"Sowieso zijn veel kinderen al een beetje bang van clowns. En dit gaat het erger maken." De échte clowns kunnen er niet mee lachen, met de 'horrorclowns' die vanuit Amerika tot in Europa overwaaiden. Ook in Nederland dook al een 'rode krullenpruik' met een mes op. "En wij willen helemaal geen griezelfiguren zijn."

Bij ons zijn er nog geen clowns gesignaleerd, in Nederland wel. In Oss waarschuwde de politie gisteren voor een clown die zwaaiend "met een mes en een hamer" rondliep. En in Almere zou een 'horrorclown' met een mes kinderen achterna hebben gezeten.



"Filmpjes en foto's zijn vanaf het begin gretig gedeeld, en dat zorgt angstwekkend snel voor copycats in heel de wereld", weet evolutiebioloog Mark Nelissen (UAntwerpen). "Vroeger kon je een journaal nog 'gemist hebben', nu zorgt Facebook er wel voor dat we het tóch weten. Of het in Australië of Afrika is gebeurd, speelt nauwelijks een rol: alle nieuws lijkt tegenwoordig net om de hoek gebeurd. Soms zorgt die belangstelling voor leuke hypes, maar zoals te verwachten viel: op een dag komen er niet-zo-leuke hypes."



