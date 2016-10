Vrouw sterft op vliegtuig omdat ze haar medicijnen in check-inbagage had gestopt

redactie

12/10/16 - 08u35 Bron: Metro UK

Een 50-jarige vrouw is op een vlucht van het Turkse Antalya naar Moskou gestorven. De vrouw had haar insuline in haar check-inbagage gestopt, waardoor ze een aanval kreeg in volle vlucht. Het cabinepersoneel probeerde haar nog te reanimeren, maar hulp kwam te laat.