Clown jaagt 'voor de grap' mensen de stuipen op het lijf, maar dat loopt grondig fout

Sven Van Malderen

11/10/16 - 17u30 Bron: The Mirror

Na de clowngekte van de voorbije dagen kon de 'grapjas' van dienst uiteraard niet uitblijven: Ashley Symes -ook wel bekend als KickItWithAsh op YouTube- voelde zich geroepen om in circusoutfit toevallige voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen. Gewapend met een baseballbat dan nog, wat zou er in hemelsnaam fout kunnen lopen?

Lang hoefde de kerel niet op het antwoord te wachten. In een garage kreeg hij zelf een stevige mep, waardoor hij met een bloedneus achterbleef. Zijn vriend, die de actie filmde, moest tussenbeide komen om erger te voorkomen.



De hysterie rond 'killer clowns' ontstond in Amerika, maar komt stilaan overgewaaid naar onze contreien. In het Verenigd Koninkrijk waren er al verschillende meldingen van angstaanjagende figuren die chauffeurs deden schrikken of schoolmeisjes benaderden. Een vrouw beweerde zelfs dat een vermomde clown haar dochtertje van 1 jaar probeerde te ontvoeren aan een bushalte. Een andere mafketel zou dan weer getracht hebben om kinderen in een bos te lokken.



In Nederland is intussen ook de eerste 'killer clown' opgedoken: met een mes in zijn handen maakte hij naar verluidt kinderen bang door achter hen aan te rennen. De politie in Almere neemt de zaak serieus en heeft een onderzoek geopend.