Meisje met spionage-bh betrapt op rijexamen

11/10/16 - 16u18 Bron: Bild

In Duitsland is een meisje tegen de lamp gelopen toen ze met hightechapparatuur wou valsspelen op haar theoretisch rijexamen. Ze had spionagemateriaal verstopt in haar bh en zou hulp gekregen hebben van georganiseerde bendes die grof geld verdienen met de oplichterij.