'Seksstewardess' brengt Transavia in verlegenheid

Caspar Naber

11/10/16 - 12u25

© reuters.

Een vrouwelijke purser (46) heeft Transavia ernstig in verlegenheid gebracht met haar dagboek vol avontuurtjes met collega's. Onder hen piloten met wie ze zelfs tijdens vluchten seks zou hebben gehad. De bedrogen echtgenoot van de vrouw wil alles naar buiten brengen maar een kort geding moet dat voorkomen.

Het dagboek vol seksuele escapades, opgeslagen in de laptop van de vrouw, legt een 'bom' onder het privéleven van de Transavia-crew. De namen van veelal getrouwde bemanningsleden dreigen op straat te komen liggen. De stewardessen-cheffin probeert dit te voorkomen. Ze spande een kort geding aan dat eind oktober dient voor de rechtbank in Den Haag.



'Moeder van vier kinderen'

De purser, naar verluidt een moeder van vier kinderen, wordt in haar gang naar de rechter gesteund door haar werkgever omdat zowel haar reputatie als die van de bij naam genoemde bemanningsleden op het spel staat, zo meldt aviationwatch.nl op haar site.



De vrouwelijke purser zou niet alleen seks hebben gehad met collega's in hotels op bestemmingen maar ook aan boord van vliegtuigen. Van de crewruimte tot in de cockpit aan toe. Haar echtgenoot zou na het ontdekken van het digitale dagboek van zijn vrouw "onthullende mails" hebben gestuurd aan de bemanningsleden.



Veiligheid

Transavia bevestigt het nieuws, vanmorgen naar buiten gebracht door De Telegraaf, maar wil er verder weinig over kwijt. De luchtvaartmaatschappij zegt al eerder te hebben kennisgenomen van de "signalen" waarover nu wordt gesproken. "Wij nemen dit soort signalen uiterst serieus en hebben de zaak daarom ook onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de veiligheid van onze passagiers op geen enkele manier in het geding geweest", luidt het in een persverklaring.



De dochtermaatschappij van KLM-Air France zegt de kwestie te hebben besproken met de betrokkenen. Over de inhoud van de gesprekken doet ze geen mededelingen. "Wij vinden het verspreiden van privé-informatie ongepast omdat het de betrokkenen in ernstige verlegenheid brengt. Belangrijk uitgangspunt van ons personeelsbeleid is dat we zorg dragen voor onze medewerkers."



Transavia spreekt berichten tegen dat ze haar personeel vroeg om te zwijgen over de zaak. Medewerkers is volgens haar alleen gevraagd rekening met elkaar te houden en collegiaal te zijn.



Luchtvaartinspectie

De luchtvaartinspectie is op de hoogte van de 'seksrel' maar stelt zich volgens aviationwatch.nl op het standpunt dat de luchtvaartmaatschappij de zaak zelf moet oplossen.