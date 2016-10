Deze woning is op vier uur tijd gebouwd

Door: redactie

10/10/16 - 21u53

© Koda.

Op amper vier uur tijd een compleet huis bouwen, het kan. De Estse fabrikant Kodasema pakt uit met de 'Koda', een woning van 79 m² bestaande uit een woonkamer, een keuken en een bad- en slaapkamer.

Ook 'opbreken' is mogelijk. De onderdelen kunnen snel uit elkaar worden gehaald, mocht de omgeving wat tegenvallen. De muren buiten zijn nochtans opgetrokken uit beton. Binnenin vormt hout de leidraad.



Het dak is voorzien voor zonnepanelen. De fabrikant biedt uitbreidingsstukken aan die aan de bouw kunnen worden toegevoegd. Het enige waar de bouwer nog voor moet zorgen, is toegang tot riolering, elektriciteit en waterleiding. Kodasema biedt de woning in Estland aan voor zo'n 85.300 euro.