"Ongewenst lichaamstype": Facebook weert eerst advertentie van vrouw met brandwonden, maar bindt in

Facebook heeft een advertentie van de Nederlandse Brandwondenstichting in eerste instantie afgekeurd maar later toch nog geplaatst. De reclame was bedoeld om de komende geldinzamelingsweek te promoten. Op de promotiefoto is een jonge vrouw te zien met brandwonden in het gezicht. Een 'ongewenst lichaamstype', aldus Facebook in de eerste reactie.

De stichtig schreef daarop een open brief aan Facebook-baas Mark Zuckerberg. Daarin meldde de stichting dat de aanvraag tot verbazing van de medewerkers niet werd goedgekeurd. "De reden: de advertentie bevat afbeeldingen die een lichaamstype als perfect of ongewenst weergeven. Ja echt, dat stond er echt", aldus de stichting op haar site.



De Brandwonden Stichting sprak van discriminatie en vroeg Facebook of de vrouw op de foto soms een 'ongewenst lichaamstype' heeft. Maar het sociale netwerk gaf volgens de stichting niet direct antwoord. "0 respons", staat in de open brief.



De schrijfster van de brief vindt dat raar. "Kim was 8 jaar toen een fles brandgel ontplofte. Haar lichaam verbrandde voor 47 procent. Maanden lag ze in een brandwondencentrum. Ze heeft een lange weg afgelegd om op de foto te gaan voor het grote publiek."



Facebook liet eerder vandaag weten meteen te gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is met de advertentie van de Brandwonden Stichting. Vanavond meldde Facebook na dat onderzoek tot de conclusie te zijn gekomen dat de advertentie ten onrechte niet is geplaatst en dat dat alsnog zal gebeuren.



Een woordvoerster laat weten dat er inmiddels contact is geweest met de Brandwondenstichting"We hebben gezegd dat het heel vervelend is wat er is gebeurd."