"Ongewenst lichaamstype": Facebook weert advertentie van vrouw met brandwonden

Door: redactie

10/10/16 - 19u31

Dit is de advertentie die Facebook verwijderde © Brandwondenstichting.

Facebook heeft een advertentie van de Nederlandse Brandwonden Stichting afgekeurd. De reclame was bedoeld om de komende collecteweek te promoten. Op de promotiefoto is een jonge vrouw te zien met brandwonden in het gezicht. "Een ongewenst lichaamstype", aldus Facebook.

In een open brief aan Facebook-baas Mark Zuckerberg schrijft de stichting dat de aanvraag niet werd goedgekeurd. Tot verbazing van de medewerkers. "De reden: de advertentie bevat afbeeldingen die een lichaamstype als perfect of ongewenst weergeven. Ja echt, dat stond er echt", schrijft de stichting op haar site.



De Brandwonden Stichting heeft Facebook daarop gevraagd of de vrouw op de foto soms een 'ongewenst lichaamstype' heeft. Maar de sociaalnetwerksite heeft volgens de stichting nog geen antwoord gegeven. "0 respons", staat in de open brief.



Fles brandgel ontploft

De schrijfster van de brief vindt dat raar. "Kim was 8 jaar toen een fles brandgel ontplofte. Haar lichaam verbrandde voor 47 procent. Maanden lag ze in een brandwondencentrum. Ze heeft een lange weg afgelegd om op de foto te gaan voor het grote publiek."



Facebook laat weten meteen te gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is met de advertentie en zal daarna uitgebreid reageren. De Brandwonden Stichting zegt zeer benieuwd te zijn naar het antwoord. "Kijk eens naar haar ogen, haar lieve lach. Hoe kunnen jullie dit als 'ongewenst lichaamstype bestempelen'?"