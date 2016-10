Bouw gestart van nieuwe "hoogste toren ter wereld"

Door: redactie

In Dubai is vandaag het startschot gegeven van wat tegen 2020 de hoogste toren ter wereld zou moeten zijn. De toren van Dubai Creek Harbor, in het centrum van het emiraat, zal dan de wat verderop gelegen Burj Khalifa (die 828 meter hoog is) van de troon stoten.

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum lanceerde de bouwwerkzaamheden. Projectontwikkelaar Emaar kondigde de toren in april aan, met de melding dat die groter zou worden dan de Burj Khalifa, maar de precieze hoogte is nog niet bekend. De kostprijs ervan wordt geschat op ongeveer een miljard dollar (900 miljoen euro).



Minaret

De toren, die doet denken aan een minaret die met kabels aan de grond verankerd is, werd ontworpen door de Spaans-Zwitserse architect Santiago Calatrava Valls. Er zal plaats zijn voor een twintigtal verdiepingen met restaurants en hotels, en voor een observatieplatform.



In 2020 vindt in Dubai de Wereldtentoonstelling plaats.



De Burj Khalifa, mede gebouwd door de Belgische groep Besix, werd in januari 2010 ingehuldigd.



Race

In de race om het hoogste gebouw ter wereld, is de firma Kingdom Holding van de Saoedische prins Al-Walid ben Talal in de kuststad Jeddah, aan de Rode Zee, gestart met de bouw van een toren die meer dan een kilometer hoog zou moeten worden.