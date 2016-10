Waarom deze wetenschapper haar tong liet verzekeren voor meer dan 1 miljoen

Hayleigh Perks met haar echtgenoot Ryan Curtis (32). © Facebook.

Ze mag niet zomaar alles eten om haar smaakpapillen niet aan te tasten. En onlangs liet ze haar tong verzekeren voor 1 miljoen Britse pond. Hayleigh Perks is een 28-jarige experte in chocolade, met een job die menigeen doet watertanden.

"Als ik in mijn proefkeuken sta te werken, laat ik een beetje chocolade op mijn tong vallen en wacht ik tot het begint te smelten. Plots krijg ik allerlei smaken te verwerken." Aan het woord is Hayleigh Perks, een wetenschapper met als specialiteit... chocolade. Ze werkt dan ook voor de Britse chocoladefabrikant Cadbury. Ze proeft het wanneer een reep chocola zonder vruchten werd gemaakt in dezelfde keuken als een andere reep mét aardbeiensmaak. Ze haalt de ingrediënten er zo uit zonder te kijken naar het etiket. "Iets wat ik heb geleerd als chocoladewetenschapper", zegt ze.



Perks woonde dicht bij de fabriek van Cadbury en op haar negentiende ging ze dan ook deeltijds als jobstudente aan de slag bij het attractiepark Cadbury World. Na een jaar was ze al voltijds in dienst als aspirant-chocolatier. Ze leerde meteen dat er heel wat chemie en wiskunde aan te pas kwam. Twee jaar later was ze een volleerde chocoladedeskundige. Op haar 23ste mocht ze aansluiten bij het befaamde en prestigieuze voorproefpanel van Cadbury. Een hele eer, want het team bestaat uit amper tien specialisten. Het bedrijf liet haar gevoelige tong dan ook graag verzekeren voor 1,1 miljoen euro.



"Ik kan me geen andere job voorstellen", zegt ze. "Ik ben er dol op om elke dag chocolade te eten."