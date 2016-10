Na de babyshowers en de doopfeesten: de sterilisatieparty

Door: redactie

10/10/16 - 00u51 Bron: news.com.au

© kos.

Ben je als beginnende dertiger of eindtwintiger zonder kinderwens al die babyshowers en doopfeesten goed zat? Dan is een 'sterilisatiefeest' misschien iets voor jou en je partner.

© reddit. © reddit.

Kiezen voor kinderen is niet alleen een 'big deal', kiezen voor een kinderloos bestaan is dat evenzeer. Dat begreep een koppel zonder kinderwens goed en daarom besloot het om ook die grote beslissing te vieren met een 'sterilisatiefeest'. De vasectomie ofwel de steriliatie van de man werd als aanleiding voor het feestje aangegrepen: zo'n ingreep is namelijk onomkeerbaar. Het koppel ontwierp een leuke uitnodiging met daarop tekeningetjes van babyparafernalia die ze "nooit nodig zullen hebben".



Tijdens het feestje werden verschillende spelletjes gespeeld met een vrolijke twist op de 'traditionele' babyshowerspelletjes: in plaats van namen voor de baby te verzinnen, mochten de gasten namen voor de nieuw aangeschafte dure boot van het koppel inbrengen. Daarnaast mochten ze in het "huis vol met scherp, kindonvriendelijk meubilair" raden hoeveel geld enkele kostbare designstukken kosten: door te 'besparen' op kinderen, kan het koppel hun geld immers aan andere zaken besteden.



Geen-baby-feestje

Het anonieme koppel deelde hun verhaal op Reddit, waar ze al snel veel bijval kregen van andere bewust kinderloze mensen. "Briljant! Maakte me erg aan het lachen! Proficiat en heb een gelukkig 'kindervrij' leven!", klonk het. Anderen grepen de gelegenheid aan om te zeggen dat ze zelf ook een gelijkaardig feestje gegeven hadden of nog op de agenda hadden staan. "Zondag vier ik mijn 'geen-baby-feestje", schreef iemand. Een zakenvrouw uit New York zette zelfs een 'geboorteadvertentie' in de krant voor haar nieuwe auto. "Na negen maanden hard werken ben ik erg blij dat ik Stormy Sonata in mijn eenkoppige familie kan verwelkomen. Ze kwam om 5.44 thuis aan en weegt 3.460 pond", klonk het.