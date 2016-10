Trouw met voeten in het water door orkaan

Door: redactie

Het huwelijk van Mandi en Michael Derr dreigde helemaal in het water te vallen door de orkaan Matthew. Afgelopen week kregen ze te horen dat hun trouw niet op de geplande locatie in North Carolina kon doorgaan. Het koppel bleef niet bij te pakken zitten en liet het huwelijk toch doorgaan... met hun voeten in het water. Terwijl het pijpenstelen regende, wisselden Mandi en Michael hun huwelijksgeloften uit. Wanneer het even stopte met regenen, gingen de feestgangers de overstroomde straat op. De bruid hief haar jurk op en poseerde voor de foto onder de paraplu.