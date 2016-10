Man (40) brengt zwangere 'echtgenote' (12) naar ziekenhuis

Jesse van Beljouw

8/10/16

video Een opmerkelijk verhaal uit China. Daar is een man gearresteerd toen hij met een meisje van twaalf jaar langsging bij het ziekenhuis. De man beweerde dat het meisje z'n 20-jarige echtgenote was. De twee werden vergezeld door een vrouw, die zich voordeed als de schoonmoeder van het meisje.

Vrijwel direct nadat het meisje werd binnengebracht bij het Xuzhou City Central Hospital, gingen bij het ziekenhuispersoneel de alarmbellen rinkelen. Het meisje was overduidelijk zwanger. Toen de man bleef volhouden dat ze twintig jaar zou zijn, werd de politie ingeschakeld.



Samen met de aanwezige artsen is geprobeerd het meisje te ondervragen over de hele situatie. Dit bleek onmogelijk, omdat zij geen Mandarijn sprak. De man reageerde volgens Metro fel toen hij werd ondervraagd: "Ik ben hier om haar te laten controleren. Doe gewoon je werk en stel geen vragen."



De autoriteiten hebben heftige beelden vrijgegeven van het meisje, waarop ze te zien is met een enorme buik met straie. Later bleek het meisje geen paspoort of identiteitsbewijs te bezitten. De politie denkt dat ze is ontvoerd of is verkocht als kindbruid.