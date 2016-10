"Er bleef maar geld uit de muur komen". En wat deze vrouw daar mee deed

Bewerkt door Eric Belsack

Een bankautomaat die maar geld blijft spuwen: is het niet de natte droom van velen? Het overkwam Kristina Edwards toen ze geld ging afhalen uit de muur van de Wells Fargo-bank in Glenolden, Pennsylvania. Maar wat de 35-jarige vrouw met het 'ongewenste' geld deed, is wellicht nog meer verbazingwekkend.

Kristina, een alleenstaande moeder met twee kinderen, ging vorige zondag boodschappen doen. Op weg naar de supermarkt ging ze 60 dollar (53,50 euro) afhalen aan de automaat van de Wells Fargo. In plaats van de drie gevraagde briefjes van 20, bleven er gedurende een halve minuut biljetten komen uit de sleuf die normaal bestemd is om geld te deponeren. En plots was mevrouw Edwards 380 dollar (340 euro) rijker.



Paniek

"Ik sloeg in paniek. Het was net een scène uit een film", getuigt de vrouw. "Ik vroeg aan de man die voor haar centen had afgehaald of het geld misschien van hem was. Dat bleek niet het geval".



Niet geweten wat precies aan te vangen, belde Kristina Edwards naar het 800-nummer van de bank. "De persoon aan de andere kant van de lijn vertelde me dat ik het geld maandag mocht binnenbrengen, wanneer het bankkantoor weer open zou zijn". Wat de doodeerlijke vrouw ook gewoon deed, zonder dat er blijkbaar andere gedachten bij haar waren opgekomen.



"Ik heb het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en 380 dollar is een aanzienlijk bedrag. Maar dat geld zomaar in m'n zak steken, neen dat kon ik niet".



Nog geen bedankje

De vrouw kreeg maandag wel een slag in het gezicht toen ze het geld ging terugbrengen. Niemand van de bank vond het blijkbaar nodig om haar te bedanken. Intussen heeft een verantwoordelijke van Wells fargo wel laten weten "erg dankbaar" te zijn.