Kan dit? Internet verdeeld over 'geest' die opstijgt uit lichaam slachtoffer ongeval

Bewerkt door Eric Belsack

7/10/16 - 15u51 Bron: Emirates 24/7

video Beelden van een verkeersongeval in Thailand verdelen het internet. Staat hier de geest van een dode vrouw op of is dit pure en bovendien weinig respectvolle trucage?

Een bewakingscamera filmde een vreselijk ongeval op een kruispunt in Lopburi. We zien hoe een vrachtwagen een bromfiets ramt. De passagierster wordt weggeslingerd van de brommer en smakt tegen een paal. De vrouw, geïdentificeerd als Manee, is op slag dood.



Terwijl het slachtoffer levenloos op de grond ligt, lijkt een korrelige schaduw op te staan uit haar lichaam. De geest van de dode vrouw, beweren sommigen op sociale media. Puur trucage, klinkt het bij anderen. En bovendien erg respectloos tegenover de overleden vrouw.



YouTuber Sutannaraj Suwannatada liet het filmpje op 17 september los op de wereld. Het is ondertussen meer dan een half miljoen keer bekeken.