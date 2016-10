'Tsunami' overspoelt hotel aan Costa del Sol na breuk in waterleiding

Bewerkt door Eric Belsack

7/10/16 - 11u52 Bron: The Local

video De gasten van een hotel aan de Costa del Sol werden maandag getrakteerd nop een verfrissende douche van formaat. Door een breuk in de waterleiding ontstond een kleine tsunami die tot aan de zesde verdieping van hotel Los Patos in Benalmádena reikte, zo'n 18 meter hoog.

Gedurende ruim een halfuur gutste het water uit de leiding. De receptie van het hotel stroomde onder. De tuin en de vier zwembaden liepen ernstige schade op. Pas gisteren kon de watervloed helemaal gestelpt worden. Als bij wonder raakte niemand gewond.



In Benalmádena heersen deze dagen nog altijd temperaturen tot 30 graden. Enige verfrissing is dus welkom, maar 'trop is te veel'.