Vader wint 6,5 miljoen euro met de lotto en vertelt het zijn kinderen op de coolste manier

7/10/16 - 09u35 Bron: Vancouver Sun

Daniel Schulli uit het Canadese Abbotsford won eerder deze maand de lotto en kreeg er in één klap 9,7 miljoen Canadese dollars (6,5 miljoen euro) op zijn rekening bij. Een doorsnee vader zou meteen zijn kinderen het goede nieuws brengen, maar Daniel blijkt geen doorsnee vader te zijn. Hij liet zijn kinderen zelf ontdekken dat hun vader net miljonair was geworden, via het nieuws.