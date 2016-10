Vader (46) en zoon (19) eindigen in cel na ruzie over Lego

MVDB

7/10/16 Bron: The Smoking Gun

© anp.

Een vader en zoon uit Port St. Lucie in Florida hebben een nachtje in de cel doorgebracht na een ruzie over Lego-speelgoed. Zoon Nicolas Jr. (19) zag dinsdagavond hoe zijn dronken vader Nicolas senior Melice (46) zijn Lego-collectie wou weggooien.