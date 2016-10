13-jarige verbrast 5.500 euro op webshops omdat hij geen gsm krijgt

Door: redactie

Een 13-jarige scholier uit het Duitse Lindau heeft een duizelingwekkende 5.500 euro verbrast op het internet en een reeks scheldtirades naar familieleden gestuurd. Reden? Zijn vader vond hem te jong voor een eigen gsm. Dat meldt de politie.

De vader van de jonge tiener schakelde de hulp in van speurders toen onverwacht meubels, smartphones en krantenabonnementen in de bus vielen. Naar buren en familieleden stuurde de kwajongen 180 beledigende e-mails. Hij liet hen bovendien 15 willekeurige pizza's leveren.



Na onderzoek van de computer waarop de bestellingen waren gebeurd, ondervroeg de politie de zoon. Hij bekende even later. De ontluikende puber was kwaad omdat hij geen eigen gsmtoestel kreeg. Een juridische straf krijgt hij niet, want de jongen is handelingsonbekwaam door zijn jeugdige leeftijd. "Om het goed te maken, zal hij zich vooral moeten excuseren bij familie en vrienden", aldus een woordvoerder van de politie.



De meeste bestellingen kunnen worden teruggezonden.