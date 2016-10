Libertarische presidentskandidaat VS blundert er op los

Tomas Riemens

Gary Johnson © ap.

video De libertarische presidentskandidaat Gary Johnson heeft opnieuw een flinke blunder begaan. Toen hem in een interview werd gevraagd wie de huidige leider van Noord-Korea is, moest de Amerikaanse politicus het antwoord schuldig blijven. De kandidaat van de derde partij van de VS stond al niet bekend als een expert op het gebied van internationale politiek. Toen hem tijdens een eerder tv-optreden werd gevraagd naar de situatie in het Syrische Aleppo, antwoordde hij: "Wat is Aleppo?"

In gesprek met een journalist van The New York Times maakte Johnson opnieuw geen sterke indruk. De interviewer vroeg hem: "Weet je wie de leider van Noord-Korea is?". Daarop reageerde de politicus met: "Zeker. Maar wil je echt dat ik dat nu ga zeggen?"



Ook in de rest van het gesprek heeft de libertijn de naam van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un niet genoemd.