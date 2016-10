Emma werd vroeger dikzak genoemd, nu leert ze haar pesters een stevig lesje

Sven Van Malderen

6/10/16 - 12u44 Bron: Daily Mail

Emma Pope woog vroeger meer dan 140 kilogram, een gevolg van de enorme porties pasta en pizza die ze elke dag at. Op school werd ze meedogenloos gepest, 'dikzak' werd zowat haar bijnaam. Tot het moment waarop het de 23-jarige jongedame uit San Marcos (Texas) allemaal te veel werd en ze een drastische beslissing nam: weg met die ongezonde levensstijl, vermageren werd het nieuwe codewoord. Intussen is Emma bijna de helft van haar gewicht kwijtgespeeld, een transformatie die respect afdwingt. Zelfs de pesters van toen kregen berouw en zijn intussen stuk voor stuk hun excuses komen aanbieden. "Weet je wat nog het strafste van al is? Sommigen probeerden me nu te versieren, maar ik heb hen resoluut wandelen gestuurd." En of de wraak zoet smaakte...





"Ik zag enorm af van die pesterijen, maar ik heb er nooit iets van tegen mijn ouders gezegd", vertelt de studente verpleegkunde. "De vreselijkste commentaren kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd, maar ik kropte het allemaal op." #GodblessAmerica

Dat ene vernederende moment tijdens een volleybalmatch zal ze nooit vergeten. "Een groep jongens begon te roepen dat ik met mijn dikke kont van het veld moest gaan. Het werd zelfs zo erg dat de politie tussenbeide moest komen. Iemand anders vroeg me vlakaf waarom mijn benen zo fors waren. En dat ik 'een mooi gezichtje had voor een dikke meid', die uitspraak kreeg ik vaak genoeg te horen." #transformationtuesday feelin' stronger and more lean than ever before! #120poundsdown #eatclean #fitspo #healthybodyhealthymind #transformation #fitspiration #fitfam #fattofit #buildyourbody #cantstopwontstop #fitlife #fitstsgram #fattofit #Tfitnation

Genoeg geïncasseerd, oordeelde de toen 17-jarige Emma: ze begon op haar voeding te letten en ging vier keer per week naar de fitness. "Na anderhalf jaar woog ik zo'n 25 kilo lichter. Toen al begonnen die kerels zich helemaal anders tegenover mij te gedragen, het was surreëel eigenlijk. Ze stuurden me berichtjes om te zeggen hoe erg het hen speet. Een van de meisjes vroeg me zelfs tips om gewicht te verliezen. Ze hadden nooit verwacht dat ik er nu zo goed zou uitzien." Selfies with my babe #WomackWedding