12-jarige maakt wat online reclame: krijgt rekening van 100.000 euro voorgeschoteld

redactie

6/10/16 - 11u14 Bron: The Guardian

© rv/Thinkstock.

Jose Javier maakte online advertenties om zijn fanfarekorps zo beroemd mogelijk te maken. Maar Google schotelde de 12-jarige Spanjaard een heel gepeperde rekening voor: 100.000 euro. Gelukkig was de internetreus genereus en schold het de rekening kwijt.

Jose had met AdWords, een advertentiedienst van Google, ervoor gezorgd dat de reclame voor zijn fanfare boven alle zoekresultaten verscheen. En ook op andere sites prijkten zijn advertenties op opvallende plaatsen. Helaas moest de jongen betalen voor elke klik, waardoor zich al snel een gigantische rekening opstapelde.



Jose gaf zijn bankgegevens, omdat hij dacht dat hij zelf iets zou verdienen aan de advertenties, maar dat bleek hij even slecht ingeschat te hebben. Gelukkig laat Google nu weten dat de jongen de rekening niet moet betalen. "Het was allemaal één grote fout. Hij dacht niet na", zei een woordvoerster van Google gisteren. "Een 12-jarige jongen moet geen 100.000 euro beginnen uitgeven."