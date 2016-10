Mopshondje krijgt onderscheiding voor heldendaad

Redactie

Jaxson, de 11-jarige mopshond © City of Meridian.

Een hond uit de Amerikaanse staat Idaho is in de bloemetjes gezet vanwege zijn "uitzonderlijke moed en heldendom". Jaxson, een 11-jarige mopshond, kreeg een onderscheiding omdat hij voorkwam dat het huis van zijn baasjes afbrandde.

Het hondje zag op 29 augustus vonken uit een stopcontact springen en begon te blaffen. "Ik hoorde meteen dat er iets mis was", zegt zijn baasje, Todd Lavoie tegenover ABC News. "Hij blafte op een hele andere manier dan normaal."



Lavoie sprong uit bed en haastte zich naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Daar zag hij dat er vonken uit het stopcontact en de elektriciteitskabel sprongen. Lavoie sloot de stroom af en pakte een brandblusser om de boel af te koelen.



De Amerikaan besefte dat dit heel anders had kunnen aflopen als Jaxson er niet was geweest. Zijn vrouw en kinderen lagen boven namelijk nog rustig te slapen. "Jaxson heeft ons gezin, ons huis en al onze herinneringen gered", aldus Lavoie.



Dankbaar

Ook het stadsbestuur van Meridian vond dat de heldendaad van de mopshond niet onopgemerkt mocht blijven. Dus kreeg Jaxson dinsdagavond, als eerste dier ooit, de 'Hometown Hero Award'. Een onderscheiding die normaal alleen wordt uitgereikt aan mensen die een heldendaad hebben verricht.



Voor deze ene keer heeft de ontvanger van de onderscheiding geen twee benen, maar vier pootjes. "En dat is helemaal terecht", vindt Lavoie. "We zijn ongelooflijk dankbaar voor wat Jaxson heeft gedaan."