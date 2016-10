Nederlander vindt opmerkelijke 'bodemschat' in achtertuin

Redactie

6/10/16 - 05u01

De wonderlijke vondst in de achtertuin in Driehuis © MaartenJan Hoekstra.

"Eerst dacht ik dat het een mijn was'', vertelt taal- en bouwkundige MaartenJan Hoekstra na de vondst van een stuk of 30 geheimzinnige voorwerpen in zijn achtertuin in het Noord-Hollandse Driehuis. De vreemde voorwerpen lagen enkele centimeters onder het gras en vormen een groot raadsel. "Het voelt aan als iets van cement.''