"Gevonden vrijdagavond aan de bar. Wil de eigenaar deze ophalen aan de receptie?"

5/10/16

Brugge Een man die zijn kunstgebit kwijtspeelde aan de bar van Charlie Rockets Hostel in Brugge, kan weer opgelucht ademhalen. Na een oproep van het hotel op Facebook, kwam de man zich al snel aanmelden om zijn tanden op te halen.

De boodschap die de zaakvoerders op sociale media verspreidden was niet alledaags. Afgelopen weekend vonden ze bij het sluiten van de bar/jeugdherberg in de Hoogstraat een kunstgebit. Om de rechtmatige eigenaar de kans te geven zijn of haar tanden terug te krijgen, deden de uitbaters van het café/hostel een oproep op Facebook. "De rechtmatige eigenaar van het gebit mag zich komen aanmelden aan de receptie van het hotel", vertelden de uitbaters. "We zullen het kunstgebit met een stralende glimlach teruggeven." Hun oproep had succes. Na enkele uren al kwam de eigenaar opdagen.