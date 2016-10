Kim weigert beleefd een tweede date, zijn reactie lokt een pak onbegrip uit

Sven Van Malderen

5/10/16 - 17u15 Bron: Twitter

Ik wil geen 2e date en nu vraagt deze Tinderdate of we alsnog de rekening van 28 euro kunnen splitten. pic.twitter.com/qj2lS2U0aV — Kim (@kimsalabim_) October 4, 2016

Of Kim Bosman zin had om na hun eerste afspraakje elkaar nog eens te zien? "Ik vond het gezellig, maar denk dat ik het hierbij wil laten. Sorry", antwoordde Kim Bosman beleefd aan haar Tinderdate. Zijn reactie? "Snap ik, is helemaal goed. Ik zou het dan wel erg op prijs stellen als je enigszins in de kosten tegemoet zou willen komen."

Een niet zo galante respons, om het zacht uit te drukken. De Nederlandse zette de opvallende conversatie op Twitter en daar is het hek nu helemaal van de dam. Even ter verduidelijking: "Ik wil geen tweede afspraak en nu vraagt deze Tinderdate of we alsnog de rekening van 28 euro kunnen splitten", schreef ze er nog bij. shameless selfie