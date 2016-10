Betalen om je pasgeboren baby in de armen te houden? Het overkwam deze vader

Door: Fien Tondeleir

5/10/16 - 13u46 Bron: Fox News

Ryans vrouw Lidia met pasgeboren zoontje Samuel. © RV.

Je pasgeboren baby in de armen nemen? Dat is dan 39,35 dollar, graag. Een kersverse vader uit de Amerikaanse stad Provo (Utah) schrok enorm toen hij de ziekenhuisrekening, na de geboorte van zijn zoontje Samuel, in de bus kreeg.

Niks mooiers dan vader worden en je kleintje na de geboorte onmiddellijk dicht tegen je aandrukken. Dat was ook wat Ryan Grassley uit Utah deed op 4 september van dit jaar toen Samuel, via een keizersnede, ter wereld kwam. Dat hij voor dat intense knuffelmomentje zou moeten betalen, had hij echter niet verwacht. De papa postte de ziekenhuisrekening op de sociaalnetwerksite Reddit omdat hij het zo lachwekkend vond. 'Skin to skin of huid-op-huidcontact: 39,95 dollar' staat er inderdaad te lezen. Veel mensen reageerden onthutst, maar Janet Frank, woordvoerster van het Utah Valley Hospital in Provo schept duidelijkheid: "Naast een verpleger of verpleegster die de moeder bijstaat na een keizersnede, is er altijd een extra verzorgende in de operatiekamer. Die waakt over het kind. Zo zijn we zeker dat beide 'patiënten' de beste zorgen krijgen. En dus rekenen wij de ouders iets extra's aan. "



Vader Ryan neemt het allemaal nogal humoristisch op en zette zelfs een crowdfunding op poten. Hij zegt de ingezamelde centjes te willen gebruiken voor sterilisatie, "omdat ik deze slapeloze nachten - met dank aan de pasgeborene - liever niet meer wil meemaken." Benieuwd of zijn vrouw daar ook zo over denkt...