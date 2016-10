Carmen neemt leuke selfie op de fiets: luttele momenten later maakt ze doodsmak

redactie

4/10/16 - 21u28 Bron: Daily Mail; The Guardian

De 41-jarige Carmen Greenway was juist naar een verjaardagsfeestje voor haar moeder geweest toen ze terug naar huis fietste. Breed lachend nam ze een selfie op de fiets, wat ze wel vaker deed, maar luttele momenten later viel ze hard. De moeder van twee overleefde het ongeval niet.

Carmen Greenway © Facebook/Carmen Greenway. Carmen Greenway uit Londen had zich net kostelijk geamuseerd op café ter gelegenheid van de verjaardag van haar moeder. Terwijl ze samen met haar moeder Sherry naar huis fietste, nam ze een selfie. Maar op amper 100 meter van haar huis, liep het mis. Carmen viel van haar fiets en smakte met haar hoofd tegen de grond, waardoor ze een schedelbreuk opliep. Sherry zag alles gebeuren.



Carmen werd nog in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze nog zes dagen vocht voor haar leven. Ze stierf uiteindelijk aan een hartaanval.



Haar echtgenoot Rufus zegt dat Carmen vaak met de fiets naar huis reed na enkele drankjes. Ze kende de fatale route heel goed. Rufus beschrijft zijn vrouw als een "heel competente fietsster", maar wellicht was ze iets te zelfzeker. Bovendien had ze maar één hand op het stuur toen ze de selfie nam. Lees ook Vrouw (20) zwaargewond: getuigen gezocht van ongeval met vluchtmisdrijf

