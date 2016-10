Meisje (14) maakt moordlijst en probeert beste vriendin te vermoorden

redactie

4/10/16 - 20u01 Bron: Metro UK

Foto ter illustratie © thinkstock.

Een 14-jarig meisje uit het Engelse Hampshire staat terecht omdat ze een moordlijst had gemaakt van alle klasgenootjes die ze niet leuk vond. Ook haar moeder en broer stonden op de lijst. De moordlustige tiener lokte ook haar beste vriendin met een smoes naar een afgelegen plaats om haar neer te steken.

Het meisje was al langer geobsedeerd door seriemoordenaars en was van plan er zelf een te worden. Ze stelde nauwkeurig een moordlijst samen van alle mensen die ze een kopje kleiner wou maken. Klasgenootjes, haar moeder, haar broer, allemaal kregen ze een plekje op de lijst. Ze zocht ook op hoe je een dodelijke messteek moet uitdelen en ging na waar juist het hart ligt in het menselijk lichaam. Met die informatie probeerde ze vervolgens haar beste vriendin dood te steken.



Openbare aanklager James Newton-Price vertelde in het Winchester Crown Court, waar het meisje terechtstaat, dat ze haar beste vriendin naar een afgelegen plek lokte. Ze zei haar dat ze een cadeautje voor haar had en dat ze haar ogen moest sluiten. Vervolgens stak ze haar vriendin in de borst. Het slachtoffer, dat zich net op tijd kon wegtrekken, hield er gelukkig lichte verwondingen aan over.