Man neemt mortiergranaten WO1 doodleuk mee op tram naar huis om ze dan te dumpen op plein Schaarbeek

Door: redactie

4/10/16 - 16u17 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

explosieven WO1 De twee mortiergranaten die maandagavond ontdekt werden in Schaarbeek, waren eigenlijk afkomstig uit het Ter Kamerenbos. De man die ze zogezegd had gevonden op het Houffalizeplein, bekende dat hij ze zelf in de loop van het weekend had opgegraven, ze mee naar huis had genomen en ze had proberen achter te laten aan een glascontainer, alvorens de politie te bellen. Dat meldt de politie Brussel Noord.