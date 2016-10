Chinees bedrijf beschuldigt Blokker van namaak partytent

Door: Victor Schildkamp

4/10/16 - 16u29

De vlindervorm van de partytent van Blokker zou gestolen zijn. © Blokker.

Het klinkt een beetje als de omgekeerde wereld: een Chinees bedrijf beschuldigt Blokker en Leen Bakker van het namaken van hún partytent. In een kort geding dat morgen dient, eist het bedrijf Zhejiang Zhengte dat de Nederlandse winkelketens stoppen met de verkoop van de tent.

Advocaat Annemieke Kooy uit Den Haag staat het 24 jaar oude Zhejiang Zhengte (dat tuinartikelen en outdoor-producten levert) bij. Zij bevestigt de beschuldiging van de Chinezen. "Zij hebben een hele mooie partytent ontwikkeld en ontdekten tot hun verbazing begin deze zomer dat Blokker en Leen Bakker exact dezelfde verkopen".



Vernietigen

Het gaat om een partytent met een vlinderachtige vorm, die Zhejiang Zhengte wereldwijd verkoopt. Het bedrijf zegt dat het een van de best verkopende artikelen is. Volgens de Chinezen verkopen Blokker en Leen Bakker hun kopie onder de naam Le Sud. De Blokker Holding - waar ook Leen Bakker onder valt - vindt dat de 'vlindervorm' van het doek van de tent al niet nieuw was toen Zhengte er mee kwam.



Het Chinese bedrijf eist dat Blokker en Leen Bakker stoppen met de verkoop. Voor de kort gedingrechter morgen in Den Haag eist het bedrijf ook dat Blokker en Leen Bakker bestaande voorraden terughalen en vernietigen óf afgeven aan Zhejiang Zhengte.