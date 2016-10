En weg is ze: kleine meid pakt haar boeltje omdat ze huisregels te streng vindt

Sven Van Malderen

3/10/16 - 16u50 Bron: OmroepFlevoland.nl

Opvallend tafereel in het Nederlandse Almere: een achtjarig meisje liep in haar eentje gepakt en gezakt over straat, tot een valiesje en enkele knuffelberen toe. De wijkagent werd erbij gehaald en die startte een gesprek met haar. Ze bleek op stap omdat ze het niet eens was met de huisregels.



Eind goed al goed gelukkig: de jonge avonturierster werd netjes weer naar huis begeleid. De agent bood zelfs aan om haar koffer te dragen, maar dat was niet nodig. Zijn tweet over het voorval is inmiddels al ruim 325.000 keer bekeken.