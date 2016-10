Woeps: bruidegom blijkt grootvader te zijn

© Thinkstock.

Het zal je maar overkomen: heb je op je 24ste al een (ietwat oudere) miljonair aan de haak geslaan, blijkt het achteraf je biologische grootvader te zijn.

Een 24-jarige vrouw uit Miami kreeg onlangs de schrik van haar leven te verwerken. De jongedame trouwde drie maanden geleden met een 68-jarige miljionair en was overgelukkig met haar beslissing. Tot ze toevallig door zijn familiealbums bladerde en haar eigen vader tegenkwam op foto's. Bleek dat haar eigen man ook haar biologische grootvader is.



Het paar had geen idee dat ze verwant zijn aan elkaar. Ze leerden elkaar kennen via een website waarop oudere mannen op zoek zijn naar een jonge vrouw. Volgens de grootvader kreeg hij "een vreemd gevoel" toen hij haar foto zag. "Een soort van déjà vu, maar ik kon er toen niet de vinger op leggen waarom ze me zo bekend voorkwam." De twee voelden meteen een sterke connectie en begonnen een relatie. "We klikten meteen tijdens onze eerste date."



Genetische aantrekkingskracht

Het verhaal doet denken aan genetische aantrekkingskracht, waarbij familieleden zich tot elkaar aangetrokken voelen als ze niet samen opgroeiden of elkaar niet kenden tijdens de kindertijd. De grootvader raakte immers vervreemd van zijn zoon toen zijn huwelijk met zijn moeder op de klippen liep. De dochter werd dan weer door haar vader (zijn zoon dus) uit huis gezet toen ze zwanger bleek te zijn. Beiden praatten niet veel over hun familie, en waren dan ook stomverbaasd toen ze verwant bleken te zijn.



Toch zijn de twee niet van plan om hun relatie op te geven. "Ik heb al twee mislukte huwelijken achter de rug", aldus de miljionair. "Ik wil geen derde." En ook de kleindochter, die anoniem wil blijven, vindt het prima zo. "Onze band is zo sterk dat zelfs dit ons niet zal doen opgeven."