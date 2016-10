Moeilijke pubers opgelet: ziektebriefje van uitgekookte mama gaat viraal

Door: redactie

Het ironische ziektebriefje dat Cara's moeder aan de school schreef toen haar dochter te laat was. © kos.

Het 'ziektebriefje' dat de moeder van een tiener schreef toen ze te laat op school was, is viraal gegaan op internet. De vrouw legde haarfijn uit waarom haar veertienjarige dochter Cara te laat op school verscheen.

Het volledige 'ziektebriefje'. © kos.

De vrouw, Nicole Poppic uit Clarksburg in de Amerikaanse staat Californië, deed een boekje open over het gedrag van haar dochter dat veel ouders van puberkinderen zullen herkennen: ze schreef dat haar dochter leed aan "'tiener-isme', een ziekte waar pubers in het hele land door worden geveld en er is vooralsnog geen bekend geneesmiddel. De symptomen zijn talrijk, maar deze ochtend leed ze aan een onmogelijkheid om uit bed te komen en vond het nodig om haar moeder uit te schelden. Ze kwam weer bij zinnen toen ze haar telefoon uit het autoraam zag vliegen. Laat het me weten als er weer een nieuwe opstoot is."



Stille respectvolle leerling

De dochter liet in de Amerikaanse media beschaamd weten dat ze haar lesje geleerd had. "Ik ben beschaamd dat ik me zo gedragen heb, want mijn leraren kennen me normaal als een stille, respectvolle leerling in de klas en ik wil niet dat ze een ander beeld van me krijgen."