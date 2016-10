Man omzeilt de file met kartonnen Trump

MVDB

Een verkeersagent in de Amerikaanse stad Seattle heeft dinsdag een automobilist tegengehouden die op een opmerkelijke manier de file trachtte te omzeilen. Met een kartonnen Donald Trump, of toch het gezicht, probeerde hij de illusie te wekken een medepassagier te vervoeren.

Veel stedelijke Amerikaanse snelwegen beschikken over een rijstrook die enkel door carpoolers mag worden gebruikt. Zo ook Highway 167 in Seattle. De tegengehouden man had duidelijk geen zin om aan te schuiven in de ochtendspits en waagde zich op de rijstrook.



Agenten houden wel vaker de carpoolstrook in de gaten. Het gebeurt geregeld dat chauffeurs een mannequinpop of teddybeer als passagier vervoeren om de regels te omzeilen. Een Donald Trump had de Highway Patrol echter nog nooit meegemaakt.



Het leverde de man een boete van 136 dollar op. De Highway Patrol deelde later een foto van het kartonnen Trump-hoofd op Twitter.