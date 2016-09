Nederlandse 'superdonor' die 200 kinderen verwekte, trekt zich niets aan van kritiek

Door: redactie

1/10/16

De 'superdonor' die ongeveer tweehonderd kinderen zou hebben verwekt, trekt zich niets aan van de recente kritiek op de misstanden in het Nederlandse Medisch Centrum Bijdorp, waar hij regelmatig langskwam. Dat zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Bryan, de schuilnaam van de donor die niet in persoon, noch telefonisch het interview wilde geven, zegt in een e-mail dat hij trots is op het feit dat hij zoveel kinderen heeft kunnen verwekken. "Er was vraag, ik kon aanbieden. Dus dat deed ik. Hoe je het ook bekijkt, ik heb heel veel mensen kunnen helpen. Dat geeft een goed gevoel."



Autistisch

De halfbloed Surinamer voelt zich niet schuldig tegenover de slachtoffers van de wanprakijken van arts Jan Karbaat bij Bijdorp. Deze kwam de afgelopen week in het nieuws vanwege geruchten dat hij zou hebben gesjoemeld met donorzaad. Vrouwen werden geïnsemineerd met het sperma van Bryan, een overactieve en autistische man. Dit stond echter niet in zijn donoromschrijving. Volgens meerdere vrouwen loog de kliniek over de achtergrond van alle donoren.