Moeder neergeschoten op terrasje: "Verminkt voor het leven door verdwaalde kogel"

1/10/16 - 05u00

Het gerecht in Luxemburg onderzoekt wie de kogel afvuurde die een 47-jarige vrouw uit Huldenberg in de wang trof. Dat kunnen jagers geweest zijn, maar ook schutters van een nabijgelegen schietstand. Het slachtoffer is ernstig verminkt.

Nathalie M., moeder van twee, was zaterdag op bezoek bij vrienden in Fentange, in het Groothertogdom Luxemburg. Alvorens naar het Oktoberfest in Alzingen te vertrekken, dronken ze samen nog een glaasje op het terras van die vriend. "We hoorden in de verte twee schoten en onmiddellijk daarna een fluitend geluid. Waarop Nathalie in elkaar zakte. Ze bloedde en er zat een gat in haar wang."



Artsen vonden in het ziekenhuis een kogel van een zwaar kaliber in haar onderkaak. De vrouw was ook een paar tanden verloren. "Ze is intussen al drie keer geopereerd in Gasthuisberg in Leuven", zegt haar vriend Alain Verbeken. "De verwondingen zijn ernstig, maar nu kan ze toch beginnen met revalidatie."



