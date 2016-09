Enorm scherm in stad speelt porno in plaats van reclame

Door: redactie

1/10/16 - 00u06 Bron: Jakarta Post

video In het centrum van het Indonesische Zuid-Jakarta vertoonde een groot tv-scherm vandaag een pornovideo in een drukke straat.

Verbaasde automobilisten en andere passanten zagen in de file zo Japanse pornografie in plaats van de gebruikelijke reclame, en dat vlakbij het stadhuis.



Opmerkelijk genoeg konden kenners de titel van de video achterhalen. Het zou gaan om de film Tokyo Hot Number 1185. De video speelde enkele minuten, totdat de gewaarschuwde autoriteiten de stroom van het scherm afsloten.



Het ledscherm is een zogenaamde 'jumbotron', waarvan Zuid-Jakarta er 58 telt. De toestellen zijn eigendom van een privébedrijf en worden verhuurd.



Het is niet duidelijk of het gaat om een menselijke fout of een hack. De politie houdt alleszins rekening met dat laatste.