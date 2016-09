Eén met de natuur in deze glazen toiletten

Bewerkt door Eric Belsack

30/09/16 - 17u41 Bron: South China Morning Post

video Is dit het nekschot voor het laatste beetje privacy dat de mensheid rest? In een ecologisch park in China heeft men er niets beter op gevonden dan de openbare toiletten helemaal uit glas te bouwen. En of dit nog niet volstond: de wc's werden metershoog in de bomen opgetrokken.

De nieuwe toiletten in het Shiyanhu Ecologic Park, in Changsha, gaan morgen officieel open? Vandaag werden ze getest en naar verluidt was het enthousiasme niet overweldigend. Verzachtende omstandigheid is wel dat de wc's nog niet helemaal klaar zijn. Zo moet er een de buitenkant nog een reflecterende coating aangebracht worden waardoor je niet van buiten naar binnen kan kijken. De tussenschotten tussen de toiletten zijn wel uit mat glas.



Om de gebruikers optimaal van het uitzicht te laten genieten terwijl ze gehoor geven aan de roep van de natuur, werden de toiletblokken op betonnen pijlers gebouwd. Ze leunen aan tegen een tempel op een heuvel, meteen een van de meest schilderachtige plekjes van Changsha in de provincie Hunan.



In het ecologische park is men zich bewust van de controverse die deze toiletten uitlokken. "We proberen het concept toilet een nieuwe dimensie te geven", zegt woordvoerder Wang. "In plaats van een louter functionele waarde, proberen we er nu een toeristische meerwaarde aan te geven". © reuters. © reuters. © reuters.