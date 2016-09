Man zit twee dagen klem met lid in metalen ring: zelfs kniptang van brandweer brengt geen soelaas

Door: redactie

30/09/16 - 16u12 Bron: The Shangaiist

video Een jonge Chinees heeft gedurende twee dagen helse pijnen doorstaan nadat zijn lid klem was komen te zitten in een metalen ring. Heel die tijd probeerde hij zichzelf uit die hachelijke situatie te bevrijden. Toen dat vergeefse moeite bleek, deed hij een beroep op de brandweer. Ook zij stonden machteloos, ondanks de inzet van een vervaarlijk uitziende knijptang.

Uiteindelijk werd de inwoner van Liuzhou overgebracht naar een ziekenhuis, waar chirurgen zich over de zaak bogen. Samen met de pompiers slaagden zij er in, na een ingreep van anderhalf uur, een stukje uit de ring weg te knippen. 's Mans penis was bevrijd, maar aangenomen wordt dat de zwelling nog dagen zal blijven aanhouden.