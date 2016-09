Oliemagnaat (55) verrast zijn tienerliefje met peperdure Bentley: "We begrijpen elkaar zonder woorden"

Sven Van Malderen

30/09/16 - 15u33 Bron: Daily Mail

© Instagram/Elizaveta Adamenko.

Ziehier een gloednieuwe Bentley Continental GT V8. Reken de peperdure invoerkosten in Singapore erbij en het bedrag loopt makkelijk op tot een miljoen euro. En dat 'cadeautje' kreeg de 18-jarige Elizaveta Adamenko -Liza voor de vrienden- zomaar in de schoot geworpen.

Hun controversiële relatie startte naar verluidt meer dan drie jaar geleden, Liza was toen pas veertien jaar. Ze is afkomstig uit de Siberische stad Kansk. Zowel in Rusland als in Singapore ligt de minimumleeftijd voor seksueel contact vast op 16 jaar, maar daar trokken de tortelduifjes zich niet al te veel van aan.

"Het is mooi om op die manier de wereld rondom jou beter te begrijpen en om te beseffen hoe geliefd je bent", klinkt het uit haar mond. "Als ik te bang ben om alleen te vliegen of graag zijn gezelschap heb, zal hij alles laten vallen om er bij te zijn. Nog meer liefde tussen ons is niet mogelijk. Woorden hebben we niet nodig om elkaar te begrijpen, een simpele blik volstaat. Het is fantastisch om op die manier bemind te worden. Bedankt daarvoor, ik hou van jou."