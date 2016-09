Toprestaurant van bekende eigenaar bijt stevig terug na slechte review van klant

The Buntingford Kitchen. © GoogleMaps.

De horecasector vreest het groeiende aantal online reviews van klanten, die vaak voor een 'pruts' een goede reputatie om zeep kunnen helpen. The Buntingford Kitchen, het Britse toprestaurant van Damian Clarkson (ooit mentor in het BBC-programma The Apprentice), voelde zich onlangs op TripAdvisor op die manier geviseerd door een klant, en sloeg meteen terug.

Damian Clarkson. © LinkedIn.

De reviewer klaagde over het feit dat ze zélf de wijn moesten inschenken toen de ober hun karaf gewoon op de tafel neerzette. Verder werden de borden al afgeruimd terwijl het gezelschap nog aan het eten was. "Tenslotte zouden de obers moeten weten wie wat heeft besteld. Ik vond het echt niet kunnen dat ze vroegen voor wie de soep was. Blij dat we het eens geprobeerd hebben, maar we komen niet terug."



Meestal verontschuldigt een restaurant zich dan met een aantal clichés, maar Iain Duncan, verantwoordelijke van de klantendienst van The Butingford Kitchen, kroop in een giftigere pen. "Uw onvermogen om een karaf wijn op te tillen is wat we een 'wereldprobleem' zouden kunnen noemen. Ik zit al dertig jaar in het vak en geloofde er steevast in dat de klant altijd gelijk heeft. Tot nu. Op basis van uw review heb ik medelijden met wie er ook met u aan tafel moet zitten."



Het betoog gaat verder over het nut van het delen van eetervaringen op sites als TripAdvisor. "Kritiek is welkom als die constructief en beleefd is. Wie alleen maar wil laten weten waar ze zijn geweest, wat ze hebben gedaan en hoeveel beter het had moeten zijn, heeft wat te veel tijd", klinkt het samengevat.



"Als ik kijk naar uw andere reviews van onder meer KFC en Domino's Pizza - toch een wat andere stijl - dan doet dat enigszins afbreuk aan de waarde van uw kritiek. Persoonlijk vind ik dat u vijf sterren geeft waar ik het niet zou doen, maar ieder zijn mening. Over één ding zijn we het eens: u heeft inderdaad niet terug te komen. Het beste."



Daar zou overigens ook niet al te veel tijd meer voor zijn. Damian Clarkson liet onlangs via Facebook weten dat hij net voor Kerst zijn populaire restaurant zal sluiten. Zijn manager van in het begin, Stef Mather, trekt weg uit Buntingford. Ze wil meer tijd besteden aan haar jonge gezin. En Clarkson zelf verhuist met zijn echtgenoot naar Ware.