'Belachelijke' uitvinding, maar ze scoort wel

MARC UYTTENHOVE

30/09/16 - 10u52 Bron: Eigen berichtgeving

video Vind je wandelen op een band in het fitnesscentrum doodsaai of trap je niet graag tegen de wind in? Probeer dan de Lopifit eens, een elektrisch aangedreven loopfiets (prijskaartje 1.885 euro) die vanuit Nederland komt overgewaaid en hard op weg is om een deel van de wereld te veroveren. "Bewegen en toch niet zweten, heerlijk!"

Eerst werd Dirk Jan Gelderblom nog uitgelachen als hij zich op straat vertoonde met zijn zelfgeknutselde uitvinding. De elektrisch aangedreven loopband op wielen ziet er inderdaad misschien wat bizar uit, maar de Nederlander heeft er wél een gat in de markt mee ontdekt, meent hij. Een fietsenbedrijfje sprong mee op de kar en een wereldwijd bekeken filmpje op YouTube deed de rest.



"Intussen stromen van overal de aanvragen en bestellingen binnen", lacht Dirk Jan Gelderblom van Lopifit BV. "Tot Qatar en Dubai toe." (Videobeelden Huisjozef Heimolen Sint-Niklaas)



Liesje legt met haar Lopifit elke dag 18 kilometer af.