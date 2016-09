Jan Fabre breekt Merckx' werelduurrecord niet

Door: redactie

De Antwerpse kunstenaar Jan Fabre is er in Lyon niet in geslaagd het werelduurrecord dat Eddy Merckx in 1972 vestigde, te verbreken. Opdracht geslaagd dus, want Fabres "uitdaging" bestond er in, dat fameuze record onaangeroerd te laten. Om het schaamrood op de wangen bij Merckx te vermijden, hoefde de choreograaf-performer zelfs niet in de remmen te gaan: na een uur rondjes draaien, uiteraard vastgelegd op film - het betrof een performance - klokte de man achter de man die de wolken meet af op een gemiddelde van net geen 23 kilometer per uur. 'De Kannibaal', op de velodroom van Lyon lijfelijk aanwezig samen met onder andere de eeuwige tweede Raymond Poulidor, haalde destijs een uurgemiddelde van net geen vijftig.