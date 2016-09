Student verbreekt werelduurrecord op houten fiets

Door: redactie

29/09/16 - 17u02 Bron: Belga

Op de piste in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent heeft student Jonas De Brauwer (HoGent) het uurrecord rijden op een houten fiets verbroken. Voor het eerst ter wereld werd daarbij kracht gezet met een houten ketting.

Een jaar geleden kreeg Eddy Planckaert het officieuze uurrecord in handen met ruim 11,9 kilometer. Na minder dan 45 minuten verbrak de Gentse student die prestatie al, uiteindelijk klokte De Brauwer af op 80 ronden, goed voor 19,3 kilometer fietsplezier. "Hout op hout fietst niet makkelijk, maar vooral een uur op een houten zadel bleek het lastigste", zei De Brauwer achteraf.



De hoogtechnologische houten fiets werd ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen GO! KTA Dendermonde (opleiding hout) en HoGent (opleiding houttechnologie). "Zowel voor de productie van het fietskader, stuur, lageringen, pedalen, wielen en ketting werd met verschillende soorten hout gewerkt", zegt directeur Tom Rydant (KTA Dendermonde).



Zo werd Amerikaanse es voor het kader en voorvork gebruikt, beuk voor het stuur, padoek voor de draaiassen, lagering en pedalen, en langhoutfineer voor de schuine en horizontale achtervork. "Het feit dat we met een houten ketting, en niet met tandwieloverbruggingen werkten, is nooit gezien in de wereld." Een eerste prototype van de fiets werd vorig jaar ontwikkeld in het kader van een bachelorproef, sindsdien werden aanpassingen uitgevoerd om woensdag het uurrecord te kunnen breken.



Met ontwikkeling van een houten fiets willen de onderwijsinstellingen jongeren van het beroeps- en het technisch en hoger onderwijs in de picture zetten, evenals hun niet voor de hand liggende samenwerking. "Onze leerlingen hebben heel wat basiskennis en -vaardigheden op een aangename manier ontwikkeld", zegt directeur Redant. "Ze leerden wat innovatie is moesten daarbij probleemoplossend leren werken."



Op een buitenpiste werd ook nog het wereldsnelheidsrecord op 100 meter verbroken met 26,9 kilometer per uur, bijna 4 kilometer per uur meer dan het vorige sprintrecord. Sneller kon echter niet meer, want op een tiental meter voor de streep brak de houten ketting. "We wisten dat één uur fietsen echt kritiek is voor de houten ketting", zegt Tom Rydant. "Daarom zetten we ook eerst alles op het werelduurrecord, maar hij bleef op de fiets uitbollen waardoor het record ook officieel is."



De twee prestaties werden officieel geregistreerd door de KBWB. De maatstaf werd gezet door de Splinterbike uit Londen.