Mama vernederd door eigen vader voor borstvoeding op restaurant, maar ze slaat raak (en acrobatisch) terug

© Instagram.

Kelly Stanley (24) is de zoveelste mama die vernederende reacties moet ondergaan wanneer ze haar hongerige kindje in het openbaar de borst geeft. De zoveelste mama ook die daarna op sociale media van leer trekt tegen de fanatieke blote borstenbrigade. Maar Stanley doet het op een wel heel originel manier. Of wat dacht u van deze prachtige, acrobatische yogafoto, gekoppeld aan een boodschap die al lang vanzelfsprekend zou moeten zijn? "Nee, ik nodig de venten NIET uit om naar mijn borsten te gapen."

Borstvoeding is GEEN openbare zedenschennis. Het is geen uitnodiging voor mannen om naar mijn borsten te gapen. Kelly Stanley

De aanleiding voor Stanley was een etentje in de Bonefish Grill in het Amerikaanse Tennessee. Ook haar dochtertje van negen maanden, Maya, kreeg er honger. Stanley aarzelde niet. Ze ontblootte haar borst en begon aan tafel met de borstvoeding. "Iemand aan de dis probeerde meteen een stoffen servet over mij te werpen", zegt ze op Instagram. Het magazine People achterhaalde dat het de vader van Kelly was die het tafereel blijkbaar niet vond passen in de "fatsoenlijke" eetgelegenheid. Kelly gaf haar eigen papa daarop een standje, wat ze daarna nog eens overdeed op Instagram. "Omdat zijn gedrag vernederend was. Omdat geen enkele vrouw het geven van borstvoeding ongepast of onzedig zou mogen vinden, waar of wanneer dan ook. Borstvoeding is GEEN openbare zedenschennis. Het is geen uitnodiging voor mannen om naar mijn borsten te gapen. ZELFS NIET ALS, GOD VERHOEDE, DE BABY EVEN LOST EN MIJN BLOTE TEPEL ZICHTBAAR WORDT."



"Nee, ik trek mijn hemd liever niet naar beneden in een openbare plaats of in een degelijk restaurant. Ik zou liever willen dat mensen mijn gestriemde borsten of mijn gekloven tepels zien. Maar weet je, we kunnen hier niet luid zitten verkondigen dat borstvoeding het beste is en dan tekeergaan over hoe ongepast het is een baby borstvoeding te geven in het openbaar. Je kan niet van vrouwen verwachten dat ze voor borstvoeding willen gaan en ze vervolgens naar de auto sturen als hun baby honger heeft, of dat ze de baby dan maar laten jammeren van de honger. Baby's hebben nu eenmaal de neiging om te eten op de meest ongepaste en ONHANDIGE momenten. En de meesten haten het om bedekt te worden! Borstvoeding is iets normaals en natuurlijks. Als mensen daar problemen mee hebben, dan is dat HUN probleem. Het zou NOOIT het probleem van de borstvoedinggevende mama mogen zijn."