Studiebeurs? Russische (20) wil buitenlandse studies met maagdelijkheid financieren

28/09/16 - 13u22 Bron: The Sun

De Russische Ariana (20) veilt haar maagdelijkheid om geneeskunde te gaan studeren in het buitenland. "Dan is dat financiële gedoe meteen van de baan en kan ik mij volop concentreren op mijn studies", luidt haar redenering. Biedingen op de bewuste Duitse escortsite beginnen vanaf 150.000 euro.

Volgens The Sun zocht ze eerst wel degelijk naar alternatieven om haar buitenlandse studies te financieren. Maar haar maagdelijkheid te grabbel gooien voor een fiks bedrag bleek het snelste en het makkelijkste. "Vele studenten worden met verscheidene problemen geconfronteerd. Vaak moet je gaan werken om je opleiding te betalen. Ik wil geneeskunde studeren in het buitenland, maar de unief is duur en de huurprijzen zijn hoog. Ik wil de financiële last van tafel zodat ik mij op mijn studies kan toeleggen."



Ariana heeft haar ouders niet ingelicht over haar wilde plannen, maar is bereid hun tekst en uitleg te verschaffen als ze erachter komen. Het is in elk geval Ariana's eigen keuze om dit te doen. Ze vindt dat ze lang genoeg gewacht heeft om haar bloemetje te laten plukken door de juiste persoon. Maar tot nu toe had ze geen geluk. "Waarom zou ik nog langer wachten?" zegt ze in The Sun. "Waarom zou ik mijn maagdelijkheid laten aan iemand die later toch mijn hart zal breken?" Ariana hoopt uiteraard dat de hoogste bieder haar zacht en respectvol zal behandelen.



Overigens veilt ook haar beste vriendin, Lolita, haar maagdelijkheid online. Aan dezelfde startprijs van zo'n 150.000 euro.